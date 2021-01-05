أمن الكفرة: العثور على القاضي مصطفى لندي وأسرته داخل الأراضي المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 09:45 مساء
القاضي بمحكمة جالو الجزئية مصطفى لندي. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن الكفرة، الثلاثاء، العثور على المستشار بمحكمة جالو الجزئية مصطفى لندي وأسرته بعد فقدان الاتصال به منذ 25 ديسمبر الماضي، عقب خروجه من مسقط رأسه في الكفرة متجها إلى مقر عمله في جالو.

وأكدت المديرية أن «كتيبة سبل السلام -بعد الجهود المضنية والدوريات الصحراوية المشتركة بين الجيش والشرطة- عثرت على المستشار مصطفى لندي داخل الأراضي المصرية بعد أن ضل طريقه بسبب سلكه دربًا صحراويًّا»، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأوضحت المديرية أن لندي وكامل أفراد أسرته بخير وبصحة جيدة.

- «عدل الوفاق» تصدر بيانًا بشأن اختفاء قاضٍ بمحكمة جالو الجزئية
اختفاء قاضٍ بمحكمة جالو وأسرته.. ومطالبات بكشف مصيرهم
- المجلس الأعلى للقضاء يؤكد تشكيل «فرقة بحث» بالكفرة لتقصي أثر القاضي مصطفى لندي

يشار إلى أن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية دعت إلى البحث عن القاضي مصطفى لندي، بعد اختفائه هو وأسرته، يوم الجمعة 25 ديسمبر الماضي، معلنة تضامنها الكامل، فيما أصدرت وزارة العدل في حكومة الوفاق بيانا أكدت فيه أنها تتابع «بقلق شديد» واقعة اختفاء لندي، ودعت «فرق البحث والإنقاذ بوزارة الداخلية إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحديد مكان القاضي، والعمل على تأمين سلامته».

وفي 29 ديسمبر، أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل «فرق بحث» بالكفرة جنوب شرق ليبيا، للبحث عن القاضي لندي، مشيدًا بكل القضاة والمكونات الأمنية والعسكرية التي تسهم في البحث عنه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«آرسنال» يرفض التفريط في النني لـ«بشكتاش» مقابل 7 ملايين يورو
رياضة عالمية
«مالية الموقتة» تخصص 12.3 مليون دينار لتغطية توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض ...
ليبيا
إيران تعلن رصد أول حالة من الفيروس المتحور
دولى
قادة الخليج يوقعون بيانا لتأكيد «التضامن والاستقرار»
عربى
ميلان يسعى لدك حصون يوفنتوس ويضع حسابا لأقدام كريستيانو الصاروخية
رياضة عالمية
وصول أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية
عربى
رسمياً.. إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%
دولى
فيروس «كورونا» يضرب صفوف فريق الاتحاد قبل موقعة بيراميدز في الكونفيدرالية
رياضة محلية
إصابة مدافع يوفنتوس ساندرو بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حفتر يوجه بوقف دخول غير الليبيين عبر منفذ امساعد
ليبيا
روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
الغنوشي يتطلع لـ«انفراجة في ليبيا» تقود لشراكة اقتصادية ثلاثية تضم قطر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)