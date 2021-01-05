أمن الكفرة: العثور على القاضي مصطفى لندي وأسرته داخل الأراضي المصرية

القاضي بمحكمة جالو الجزئية مصطفى لندي. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن الكفرة، الثلاثاء، العثور على المستشار بمحكمة جالو الجزئية مصطفى لندي وأسرته بعد فقدان الاتصال به منذ 25 ديسمبر الماضي، عقب خروجه من مسقط رأسه في الكفرة متجها إلى مقر عمله في جالو.

وأكدت المديرية أن «كتيبة سبل السلام -بعد الجهود المضنية والدوريات الصحراوية المشتركة بين الجيش والشرطة- عثرت على المستشار مصطفى لندي داخل الأراضي المصرية بعد أن ضل طريقه بسبب سلكه دربًا صحراويًّا»، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأوضحت المديرية أن لندي وكامل أفراد أسرته بخير وبصحة جيدة.

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يشار إلى أن الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية دعت إلى البحث عن القاضي مصطفى لندي، بعد اختفائه هو وأسرته، يوم الجمعة 25 ديسمبر الماضي، معلنة تضامنها الكامل، فيما أصدرت وزارة العدل في حكومة الوفاق بيانا أكدت فيه أنها تتابع «بقلق شديد» واقعة اختفاء لندي، ودعت «فرق البحث والإنقاذ بوزارة الداخلية إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحديد مكان القاضي، والعمل على تأمين سلامته».

وفي 29 ديسمبر، أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل «فرق بحث» بالكفرة جنوب شرق ليبيا، للبحث عن القاضي لندي، مشيدًا بكل القضاة والمكونات الأمنية والعسكرية التي تسهم في البحث عنه.