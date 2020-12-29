المجلس الأعلى للقضاء يؤكد تشكيل «فرقة بحث» بالكفرة لتقصي أثر القاضي مصطفى لندي

القاضي بمحكمة جالو الجزئية مصطفى لندي. (الإنترنت)

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، تشكيل «فرق بحث» بالكفرة جنوب شرق ليبيا، للبحث عن القاضي بمحكمة جالو مصطفى لندي، مشيدًا بكافة القضاة والمكونات الأمنية والعسكرية التي تساهم في البحث عنه.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان إنه «يتابع منذ لحظة إبلاغه بواقعة اختفاء القاضي بمحكمة جالو، مصطفى لندي مع أسرته عندما كان مسافرًا بسيارته من مدينة الكفرة قاصدًا مدينة جالو ليلة الخميس – الجمعة الماضي».

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وأكد المجلس أنه «كثف اتصالاته بكافة الجهات الأمنية بنطاق مدينة الكفرة» التي قامت «بتشكيل فرقة بحث كان منها رئيس نيابة الكفرة وبعض من زملائه، إضافة إلى مكونات أمنية من المدينة، الذين اتجهوا إلى الصحراء لتقصي أثره».

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أنه «اتصل بقوات الجيش والمؤسسة الوطنية للنفط»، طالبًا «مساعدتهم في توفير طائرة للمساعدة على البحث»، متمنيًا: «أن تكلل كافة هذه الجهود بالنجاح والوصول إلى» القاضي مصطفى لندي.