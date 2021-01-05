إصابتان بـ«كورونا» في أجدابيا والحصيلة ترتفع إلى 550 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 09:57 مساء
جانب من أعمال سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بأجدابيا)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، الثلاثاء، إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالة شفاء وحالة وفاة.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع أجدابيا، تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لـ21 عينة، حيث تبين سلبية 19 عينة، وإيجابية عينتين، حسب الإيجاز اليومي للجنة الطبية المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- وصول 46 أسطوانة أكسجين طبي إلى مستشفى المقريف أجدابيا

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا» في أجدابيا إلى 550 حالة، بينها 60 نشطة، و415 شفاء، فيما توفي 69 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

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