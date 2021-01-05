وصول 46 أسطوانة أكسجين طبي إلى مستشفى المقريف أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 06:22 مساء
وصول 46 أسطوانة أكسجين طبي إلى مستشفى المقريف أجدابيا، 5 يناير 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

وصلت 46 أسطوانة أكسجين طبي إلى وحدة التحكم بالغاز الطبي بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، على ما أعلن مفوض عام شركة «الواحات» لإنتاج وتعبئة الغازات الطبية علي مختار حنطيش.

وأوضح حنطيش أنه بعد تجهيز الكمية المستلمة وتثبيتها في وحدة التحكم بالغاز الطبي سيتم مد الأقسام الطبية بالمستشفى بالكميات المطلوبة، حسب بيان منشور على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك».

- «مالية الموقتة» تخصص 12.3 مليون دينار لتغطية توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض المستشفيات

وفي وقت سابق اليوم، قررت الحكومة الموقتة السماح لوزارة المالية بتخصيص 12 مليونًا و294 ألفًا و278 دينارًا لوزارة الصحة لتغطية قيمة توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض المستشفيات في بعض البلديات. وحسب كشف مرفق مع القرار، فقد تم تخصيص 950 ألف دينار لتوريد وتركيب محطة أكسجين مركزية بسعة «50nm3/h» بمستشفى المقريف أجدابيا.

وصول 46 أسطوانة أكسجين طبي إلى مستشفى المقريف أجدابيا، 5 يناير 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)
وصول 46 أسطوانة أكسجين طبي إلى مستشفى المقريف أجدابيا، 5 يناير 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)
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