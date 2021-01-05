وصول 46 أسطوانة أكسجين طبي إلى مستشفى المقريف أجدابيا

وصلت 46 أسطوانة أكسجين طبي إلى وحدة التحكم بالغاز الطبي بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، على ما أعلن مفوض عام شركة «الواحات» لإنتاج وتعبئة الغازات الطبية علي مختار حنطيش.
وأوضح حنطيش أنه بعد تجهيز الكمية المستلمة وتثبيتها في وحدة التحكم بالغاز الطبي سيتم مد الأقسام الطبية بالمستشفى بالكميات المطلوبة، حسب بيان منشور على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك».
- «مالية الموقتة» تخصص 12.3 مليون دينار لتغطية توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض المستشفيات
وفي وقت سابق اليوم، قررت الحكومة الموقتة السماح لوزارة المالية بتخصيص 12 مليونًا و294 ألفًا و278 دينارًا لوزارة الصحة لتغطية قيمة توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض المستشفيات في بعض البلديات. وحسب كشف مرفق مع القرار، فقد تم تخصيص 950 ألف دينار لتوريد وتركيب محطة أكسجين مركزية بسعة «50nm3/h» بمستشفى المقريف أجدابيا.