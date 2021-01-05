«مالية الموقتة» تخصص 12.3 مليون دينار لتغطية توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض المستشفيات

إسطوانات أكسجين طبي من داخل وحدة تحكم الغاز الطبي بمستشفى المقريف في أجدابيا. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قررت الحكومة الموقتة، الثلاثاء، السماح لوزارة المالية بتخصيص 12 مليونًا و294 ألفًا و278 دينارًا لوزارة الصحة لتغطية قيمة توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض المستشفيات في بعض البلديات.



ونصت المادة الأولى من القرار رقم «845»، المنشور على صفحة وزارة المالية، على أن «يتم التسييل حسب الجاهزية للدفع وبالخصم من المخصصات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2020، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقًا للنظم واللوائح السارية».

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وحسب كشف مرفق مع القرار، فقد تم تخصيص 950 ألف دينار لتوريد وتركيب محطة أكسجين مركزية بسعة «50nm3/h» بمستشفى المقريف أجدابيا، ومليون و584 ألف دينار لتوريد وتركيب مصنع سائل أكسجين بسعة «50nm3/h» بمستشفى أم الرزم العام، ومليونين و993 ألفًا و224 دينارًا لتوريد وتركيب مصنع لتوليد الأكسنجين بسعة «18nm3/h» وملحقة بمحطة تعبئة للأسطوانات ومعالجة الأكسجين بمستشفى شحات للأمراض الصدرية.



كما تم تخصيص ثلاثة ملايين و187 ألفًا و54 دينارًا لتوريد وتركيب مصنع لتوريد الأكسجين بسعة «20nm3/h» لمستشفى المرج التعليمي، وثلاثة ملايين ومئة ألف دينار لتوريد وتركيب مصنع لتوريد الأكسجين بسعة «5760 لتر» في اليوم بمستشفى درنة و480 ألف دينار لتوريد وتركيب مصنع لتعبئة الأكسجين بمستشفى العافية العام.



ودعت المادة الثانية من القرار الجهات المعنية لتنفيذه من تاريخ صدوه.