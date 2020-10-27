«صحة الموقتة» تطالب مديري المستشفيات والمراكز الطبية بتوفير مستلزمات التشغيل

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب وزير الصحة في الحكومة الموقتة سعد عقوب مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمراكز الطبية والقروية، بتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير الأعمال في المستشفيات والمراكز، من مستلزمات تشغيل وأدوية وتجهيزات طبية ومعدات.

ودعا إلى صرف مخصصات الباب الثاني، المقدمة لهم من وزارة المالية والتخطيط، في البنود المخصصة لها، وتسديد الالتزامات المترتبة على المرافق التابعة لهم، حسب كتاب منشور على صفحة إدارة الإعلام بالوزارة، في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وحذر الكتاب من أنه ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو تهاون في صرف هذه المخصصات ضد المخالفين، وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.