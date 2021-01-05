تشكيل لجنة لإعداد الملاك الوظيفي للخدمات الصحية بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 08:58 مساء
مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد مصباح المهدي الفطماني، الثلاثاء، تشكيل مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد لجنة لإعداد الملاك الوظيفي تباشر عملها مطلع الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الفطماني مع وكيل وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، علي أحمد عكاشة، حيث ناقشا معًا ضرورة اعتماد الملاك الوظيفي للخدمات الصحية بني وليد في أقرب وقت ممكن لتسكين العناصر الفعلية بالملاك الوظيفي سواء الإدارية أو الطبية، حسب بيان منشور على صفحة الخدمات الصحية بني وليد بموقع «فيسبوك».

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وأشار الفطماني إلى أن وزارة العمل والتأهيل بالتنسيق مع وزارة الصحة ستعتمد الملاك الوظفيفي فور إعداده، فيما شدد عكاشة على أن وزارة العمل لن تتعامل مع أي جهة لم تعتمد ملاكها الوظيفي.

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