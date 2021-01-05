تخصيص 3 ملايين دينار لـ«كهرباء الموقتة» لحل مشكلة ارتفاع الأحمال بالجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 07:58 مساء
تسييل ثلاثة ملايين دينار إلى الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة للتغلب على مشكلة ارتفاع الأحمال بمنطقة الجفرة. (أرشيفية، الوسط)

قررت الحكومة الموقتة، الثلاثاء، الإذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل ثلاثة ملايين دينار إلى الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة كميزانية طوارئ، لمواجهة العراقيل وتوفير الاحتياجات المتمثلة بقطع الغيار والمعدات اللازمة للتشغيل للتغلب على مشكلة ارتفاع الأحمال بمنطقة الجفرة.

وحسب المادة الأولى من القرار رقم «844» المنشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك»، فقد تم تخصيص مليون دينار لتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل محطات التشغيل وكوابل وأبراج نقل الطاقة لشبكات ومحطات النقل للجهد الفائق والمتوسط.

- «مالية الموقتة» تخصص 12.3 مليون دينار لتغطية توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض المستشفيات

إضافة إلى مليوني دينار لمتطلبات صيانة محطات وشبكات التوزيع، وذلك بالخصم من المخصصات المالية المحددة لهذا الغرض بالباب الثالث بالميزانية العامة للدولة لسنة 2020، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه: «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قادة الخليج يوقعون بيانا لتأكيد «التضامن والاستقرار»
عربى
ميلان يسعى لدك حصون يوفنتوس ويضع حسابا لأقدام كريستيانو الصاروخية
رياضة عالمية
وصول أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية
عربى
رسمياً.. إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%
دولى
فيروس «كورونا» يضرب صفوف فريق الاتحاد قبل موقعة بيراميدز في الكونفيدرالية
رياضة محلية
إصابة مدافع يوفنتوس ساندرو بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حفتر يوجه بوقف دخول غير الليبيين عبر منفذ امساعد
ليبيا
روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
الغنوشي يتطلع لـ«انفراجة في ليبيا» تقود لشراكة اقتصادية ثلاثية تضم قطر
ليبيا
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)