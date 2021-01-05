صنع الله يقترح على شركة الكهرباء التركيز على مشاريع الطاقات البديلة

صنع الله (وسط) خلال لقائه في طرابلس مع رئيس الشركة العامة للكهرباء، 5 يناير 2020. (مؤسسة النفط)

اقترح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، على الشركة العامة للكهرباء بضرورة التركيز على مشاريع الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية خصوصا في المناطق التي تبعد عن شبكة خطوط الغاز، معتبرا ذلك «بديلا مناسبا لتوفير الطاقة الكهربائية وبتكاليف منخفضة».



جاء ذلك خلال لقاء صنع الله، اليوم الثلاثاء، بقاعة «الانتصار» بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، حيث بحث معا سبل التعاون بين مؤسسة النفط وشركة الكهرباء، خصوصا فيما يتعلق بتزويد محطات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد بكميات الغاز الطبيعي لضمان استمرار عملها، حسب بيان لمؤسسة النفط.



وتطرق الاجتماع، الذي حضره عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط أبوالقاسم شنقير، وعضو مجلس إدارة شركة الكهرباء عبدالحكيم المزوغي، إلى الصعوبات والمشكلات، التي تقف عائقا في عمليات التزويد، وكذلك تأثير الأوضاع الأمنية وشح الميزانيات على استكمال مشاريع التطوير لدى الجانبين.



وأكد صنع الله أن مؤسسة النفط تعمل على حلحلة كل الصعوبات فيما يتعلق بتشغيل محطاتها الكهربائية لتزويد المواطن بالطاقة الكهربائية، وتبذل جهدها لتطوير حقول الغاز وتوفير احتياجات كبار المستهلكين، مشيرا إلى أن عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للمؤسسة وشركاتها «قد يقف عائقا أمام هذه المشاريع وبالتالي عدم المقدرة على سد العجز في محطات الكهرباء».



العبدلي يهنئ صنع الله بعد الاستحواذ على حصة «يارا»

من جانبه، هنّأ المهندس وئام العبدلي رئيس مؤسسة النفط لمناسبة استحواذ المؤسسة على حصة شركة «يارا» النرويجية للأسمدة ورجوع ملكية مصانع «اليوريا» و«الأمونيا» بالكامل للدولة الليبية.

- مؤسسة النفط تستحوذ على حصة «يارا» في «الليبية النرويجية للأسمدة»



وقال: «لدينا مشاريع مهمة ستعمل على سد العجز في الطاقة الكهربائية، ونسعى جاهدين لتنفيذها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، ولدينا أهداف طموحة ستتحقق بالتعاون المستمر والمشترك بين الجانبين».



حضر اللقاء عن المؤسسة الوطنية للنفط مدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، ورئيس لجنة تحديد احتياجات كبار المستهلكين عبدالحميد دغمان، وعن الشركة العامة للكهرباء الهادي أبو سن، ومحمد أبوسويدر.

من لقاء صنع الله مع رئيس الشركة العامة للكهرباء، 5 يناير 2020. (مؤسسة النفط)