«الوطني للامتحانات» يستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية والعشرة الأوائل بالثانوية بعد قليل

مراسم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية والعشرة الأوائل في الشهادة الثانوية, 5 يناير 2020. (المركز الوطني للامتحانات)

يستعد المركز الوطني للامتحانات في ليبيا لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية والعشرة الأوائل في الشهادة الثانوية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز، مشاهد من الاستعدادات لاعتماد نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019/2020، وإعلان الطلبة الأوائل في الشهادة الثانوية.

فيما قال المركز إنه سيتم إعلان النتيجة بعد قليل.

مراسم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية والعشرة الأوائل في الشهادة الثانوية, 5 يناير 2020. (المركز الوطني للامتحانات)

مراسم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية والعشرة الأوائل في الشهادة الثانوية, 5 يناير 2020. (المركز الوطني للامتحانات)