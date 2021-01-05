«الوطني للامتحانات» يستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية والعشرة الأوائل بالثانوية بعد قليل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 02:10 مساء
مراسم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية والعشرة الأوائل في الشهادة الثانوية, 5 يناير 2020. (المركز الوطني للامتحانات)

يستعد المركز الوطني للامتحانات في ليبيا لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية والعشرة الأوائل في الشهادة الثانوية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز، مشاهد من الاستعدادات لاعتماد نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019/2020، وإعلان الطلبة الأوائل في الشهادة الثانوية.

فيما قال المركز إنه سيتم إعلان النتيجة بعد قليل.

مراسم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية والعشرة الأوائل في الشهادة الثانوية, 5 يناير 2020. (المركز الوطني للامتحانات)
مراسم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية والعشرة الأوائل في الشهادة الثانوية, 5 يناير 2020. (المركز الوطني للامتحانات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يسعى لدك حصون يوفنتوس ويضع حسابا لأقدام كريستيانو الصاروخية
رياضة عالمية
وصول أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية
عربى
رسمياً.. إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%
دولى
فيروس «كورونا» يضرب صفوف فريق الاتحاد قبل موقعة بيراميدز في الكونفيدرالية
رياضة محلية
إصابة مدافع يوفنتوس ساندرو بفيروس كورونا
رياضة عالمية
روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
الغنوشي يتطلع لـ«انفراجة في ليبيا» تقود لشراكة اقتصادية ثلاثية تضم قطر
ليبيا
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة في فبراير
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)