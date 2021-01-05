طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها بنغازي والزهراء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 11:40 صباحا
عاملة ببرج الأمل بمركز بنغازي الطبي خلال إعدادها كشوفا متعلقة بفيروس «كورونا». (مركز بنغازي الطبي)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، منها 237 حالة في طرابلس.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ56 حالة، ثم الزهراء بـ32 حالة، و31 حالة في مصراتة، و27 حالة في زليتن، و13 حالة في سرت، و12 حالة في الزاوية الغرب، و8 حالات في جنزور، و6 حالات في كل من الرياينة وبني وليد والخمس، و5 حالات في الزاوية الجنوب، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 4 حالات في كل من سواني بن آدم والعجيلات، و3 حالات في كل من الماية وغريان وقصر الأخيار ورقدالين وسوق الخميس امسيحل وظاهر الجبل، وحالتين في كل من القره بوللي وجادو والمنشية الجميل والكفرة والأصابعة، وحالة واحدة في كل من قصر بن غشير ويفرن والجميل ومسلاتة ووازن والرحيبات.

وتماثل للشفاء 956 مصابا، موزعين بواقع 811 حالة في طرابلس، وحالة في درج، و11 حالة في السبيعة، و60 حالة في مصراتة، و3 حالات في الزاوية المركز.

في حين توفي 10 آخرون، بينهم 5 حالات في زليتن، وحالة واحدة في كل من العجيلات وبني وليد ومصراتة وترهونة وجنزور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
الغنوشي يتطلع لـ«انفراجة في ليبيا» تقود لشراكة اقتصادية ثلاثية تضم قطر
ليبيا
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة في فبراير
ليبيا
الأزمة الليبية في 2020: تحركات إيجابية تكتب نهاية حرب طرابلس وتمنح أملا مع نهاية...
ليبيا
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
سيالة يطالب روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب» من ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تخطئ الأجسام المضادة وتهاجم أعضاء الجسم بدلا من الفيروس؟