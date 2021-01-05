بعد رفض مالطا..ايطاليا تنزل بصقلية 265 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 01:37 صباحا
سفينة «أوبن آرمز» الإسبانية . (أرشيفية: الإنترنت)

سمحت ايطاليا لسفينة «أوبن آرمز» الاسبانية الاثنين بإنزال 265 مهاجرا في ميناء أمن بصقلية بعد إنقاذهم قبل أيام قليلة في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الليبي حيث كان من بين الناجين 14 امرأة وستة أطفال على الأقل.

وبعد رفض مالطا إنزالهم بموانئها وافقت السلطات الإيطالية رسو سفينة الإنقاذ في ميناء «بورتو إمبيدكولي» في صقلية، على أن ينقلوا مباشرة إلى إحدى سفن الحجر الصحي الراسية قبالة الجزيرة وفق ما جاء في تغريدة على حساب منظمة «بروأكتيفا أوبن آرمز» الإسبانية غير الحكومية على «تويتر» وذلك وفق ما نقل موقع «مهاجر» المتخصص في شؤون الهجرة.

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ونفذت السفينة عمليتي إنقاذ متتاليتين الأسبوع الماضي، الأولى يوم رأس السنة، حيث تم إنقاذ 169 مهاجرا في المياه الإقليمية قبالة ليبيا، كانوا على متن قارب متهالك. وقالت مسؤولة الاتصالات في المنظمة غير الحكومية لورا لانوزا، إنهم «كانوا على متن قارب خشبي غير آمن». ومن بينهم 12 امرأة وستة أطفال و40 قاصرا غير مصحوبين بذويهم.

ونفذ طاقم السفينة  عملية إنقاذ ثانية يوم السبت 2 يناير، لـ96 مهاجرا كانوا على متن قارب خشبي متهالك في المياه الدولية، دون سترات نجاة. وقالت لانوزا إنهم غادروا في 31 ديسمبر من مدينة الزاوية الليبية، «أبحروا لمدة يومين دون طعام أو ماء، بينما تظهر على العديد منهم علامات سوء التغذية الحاد وانخفاض درجة حرارة الجسم».

وكانت منظمة هاتف الإنقاذ المعنية برصد قوارب المهاجرين في المتوسط، أعلنت أن السلطات المالطية تجاهلت طلبا لمساعدة هؤلاء المهاجرين الذين كانوا ضمن مياهها الإقليمية، والذين يضمون امرأتين و17 قاصرا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة أول من أمس الأحد إنه جرى إنقاذ 79 مهاجرا غير شرعي وفقد 8 آخرون قبالة سواحل ليبيا.

وكتبت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على موقع تويتر «يقدم موظفو المنظمة الدولية للهجرة مساعدات طارئة لـ 79 مهاجرا أعادهم خفر السواحل إلى ليبيا». وأضافت إن من بين الذين تم إنقاذهم 13 امرأة و 7 أطفال.ورفضت مرارا إيطاليا ومالطا استقبال سفن الإنقاذ الإنسانية، مطالبتين بالمزيد من التضامن بين دول الاتحاد لناحية تقاسم أعداد المهاجرين الوافدين.

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