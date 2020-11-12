منظمة إنسانية تعلن إنقاذ قارب يحمل 65 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 06:55 مساء
سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة «أوين آرمز» الإنسانية. (آكي)

أعلنت منظمة «أوپن آرمز» الإنسانية القيام بعملية إنقاذ جديدة في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، لقارب يحمل على متنه 65 شخصًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الخميس.

وأضافت المنظمة الإسبانية غير الحكومية، أن متطوعويها «أنقذوا أمس 100 مهاجر انتهى بهم الأمر في البحر بعد أن بدأ الماء يتسرب إلى القارب الذي كانوا يحاولون عبور البحر به، مما أدى إلى فقدان أرواح ستة منهم، بينهم طفل عمره ستة أشهر».

ونشرت منظمة «أوپن آرمز» في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الخميس، قالت فيها «إنه يوم طويل ومثير للمشاعر، سيأتي وقت الحزن أيضًا، لكن نحن نواصل إنقاذ الأرواح الآن».

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن «جثة رضيع نُقلت إلى قسم الطب العدلي في جزيرة لامبيدوزا (محافظة أغريجنتو ـ صقلية)، برفقة والدته وامرأة حامل أخرى إلى الجزيرة خلال الليل».

مهاجرون غرق قارب كان يقلهم في عرض البحر. (آكي)
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