الجرندي: أجندة تونس الوحيدة في ليبيا هي استرجاع أمنها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 05 يناير 2021, 01:03 صباحا
وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي خلال استعراض ملامح برنامج ترؤس بلاده لمجلس الأمن الدولي بدءا من الاثنين إن الملف الليبي سيكون ضمن الأولويات، مضيفا أن «أجندة تونس الوحيدة هي استرجاع ليبيا أمنها حتى تصبح عنصرا فاعلا في المنطقة».

وأوضح الجرندي في مؤتمر صحفي لدى استعراض مختلف التحديات والاستحقاقات القادمة أمام تونس في علاقة بسياساتها الخارجية، أنهم «يتعاملون مع القضايا الإنسانية من منطلقات وأهداف تقوم على إحلال الأمن كما كان الأمر بالنسبة للنزاع في ليبيا»، مشددا على أجندة تونس الوحيدة في ليبيا وهي استرجاع أمنها لتصبح عنصرا فاعلا في المنطقة التي باتت تشهد العديد من التوترات كما في الساحل الافريقي حسبما نقلت وسائل إعلام تونسية.

اقرأ أيضا: الجرندي: الاستقرار في ليبيا ينبغي أن يكون بمعزل عن جميع التدخلات

ولفت ممثل الدبلوماسية التونسية الى ابرز ما توصل اليه الحوار الليبي المنعقد في تونس أخيرا قائلا انه »يعتبر تتويجا لمختف السياقات المنبثقة عن مؤتمر برلين ، وتمحور بالأساس حول كيفية النأي بليبيا عن الصراعات وكيفية معالجة ما أفسدته بعض المصالح الضيقة بين الليبيين». وأكد الجرندي ان من بين المسائل المطروحة على جدول اعمال مجلس الامن مسألة الإرهاب التي تعددت أوجهه مثل الإرهاب المباشر او إرهاب المرتزقة والميليشيات او إرهاب تبييض الأموال والاتجار بالبشر وغيرها . وبيّن أن يوم 6 يناير سوف تقدم تونس للنقاش مسألة «تحديات تحقيق وبناء السلام في الوضعيات الهشة» في صلب مجلس الأمن، مبينا أن رئيس تونس قيس سعيد سيدير النقاش عن بعد بحضور أمين عام الأمم المتحدة وستكون جلسة مفتوحة.

وعقد خلال نوفمبر في تونس منتدى للحوار السياسي الليبي تحت رعاية البعثة الأممية ضم 75 عضوا، لتمهيد الطريق للانتخابات المقرر إجراؤها الآن في 24 ديسمبر، لكن وصل الملتقى إلى طريق مسدود بعد فشل اعضاءه في إقرار آليات اختيار السلطات التنفيذية الجديدة. وأمام هذا الوضع شكلت البعثة الأممية للدعم في ليبيا لجنة استشارية من ملتقى الحوار تضم 18 عضوا، لحل المسائل العالقة ذات الصلة باختيار السلطة الموحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول بإدارة ترامب: توقيع اتفاق في السعودية الثلاثاء ينهي الخلاف الخليجي مع قطر
عربى
صراع الحصول على لقاح لـ«كورونا» يشتعل.. الدول الغنية تسيطر على أكثر من صنف ...
دولى
روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
الغنوشي يتطلع لـ«انفراجة في ليبيا» تقود لشراكة اقتصادية ثلاثية تضم قطر
ليبيا
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
الثقافة الليبية 2020.. حصاد الهشيم في عام الجائحة
ثقافة وفن
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة في فبراير
ليبيا
الرياضة الليبية في 2020: عام استثنائي للنسيان.. وموسم بلا حصاد
رياضة محلية
الأزمة الليبية في 2020: تحركات إيجابية تكتب نهاية حرب طرابلس وتمنح أملا مع نهاية...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «أسترازينيكا ـ أكسفورد»