الجرندي: الاستقرار في ليبيا ينبغي أن يكون بمعزل عن جميع التدخلات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 01:50 صباحا
وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي الخميس أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا بمعزل عن جميع التدخلات مهما كان مصدرها.

جاء ذلك خلال جلسة عمل بمقر وزارة الخارجية التونسية مع ووزير الدولة وزير الخارجية البرتغالي أوقوستو سانتوس سيلفا الذي يجري زيارة عمل إلى تونس. وحسب بيان الخارجية التونسية، «فقد مثلت جلسة العمل مناسبة تم خلالها التباحث في عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها خاصة الوضع في ليبيا».

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وشدد الجرندي على أهمية تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق بمعزل عن جميع التدخلات مهما كان مصدرها، مؤكدا على أنه في استقرار ليبيا استقرار لكامل المنطقة، ومذكرا بالجهود التي بذلتها تونس لمساعدة الليبيين وتيسير الطريق أمامهم للتوصل لحل توافقي نابع من إرادتهم.

واستضافت تونس الشهر الماضي ملتقى الحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، حيث أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة وليامز تحديد موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، فيما تمكنت خلال اجتماع لها اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي مع أعضاء ملتقى الحوار من تشكيل اللجنة القانونية للملتقى، وناقشت مع ممثلي فرقاء النزاع «الترتيبات اللازمة للموعد الانتخابي وآلية اختيار السلطة التنفيذية».

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