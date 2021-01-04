حفتر يوجه بوقف دخول غير الليبيين عبر منفذ امساعد

منفذ امساعد البري, (أرشيفية: الإنترنت)

وجه القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، بإيقاف دخول الأجانب من جميع الجنسيات عبر منفذ امساعد البري، واقتصار الدخول والخروج على الليبيين، في ظل الانتشار السريع للموجة الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» حول العالم.

جاء ذلك في توجيه نقله مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق إبراهيم الرمالي، إلى مدير عام المنفذ ورئيس رقابة الجوازات به.

ونص أيضًا على تشديد إجراءات فحوص «PCR»، والالتزام باتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن حركة نقل المسافرين برًّا، وكذلك توصيات اللجنة الاستشارية الطبية التابعة للحكومة الموقتة.

كما أشار إلى أن اللجنة الاستشارية لها الحق في نظر منح استثناءات دخول للأجانب إلى الأراضي الليبية، ومتابعة إجراءات الحظر المفروضة عليهم.