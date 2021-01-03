«هاتف ليبيا» تبدأ صيانة كابل الألياف البصرية لمسار منظومة مكتب جوازات الظهرة ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 03 يناير 2021, 10:12 مساء
أعمال صيانة كابل الألياف البصرية لمسار منظومة مكتب جوازات الظهرة ببني وليد. (الإنترنت)

أعلنت شركة «هاتف ليبيا» فرع بني وليد، اليوم الأحد، بدء أعمال صيانة كابل الألياف البصرية لمسار منظومة مكتب جوازات الظهرة، بعد انقطاعه لأكثر من شهر بسبب أعمال عبث وتخريب وسرقة.

وقال مصدر فني بالشركة لـ«بوابة الوسط» إن أعمال الصيانة جرت تحت إشراف الفريق الفني من بني وليد وطرابلس من أجل إعادة خدمات الإنترنت وتحسين الخدمات لمكتب الجوازات.

وطالبت شركة «هاتف ليبيا»، فرع بني وليد، الجهات الأمنية بضرورة وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تؤثر على تقديم خدمات الاتصالات للقطاعات العامة مثل المصارف والسجل المدني والجوازات.

وتعاني مدينة بني وليد انقطاع خدمات الإنترنت للشركات الخاصة، إضافة إلى تذبذب الاتصالات بسبب عمليات العبث والتخريب التي تتعرض لها مسارات الاتصالات في المدينة.

أعمال صيانة كابل الألياف البصرية لمسار منظومة مكتب جوازات الظهرة ببني وليد. (الإنترنت)
أعمال صيانة كابل الألياف البصرية لمسار منظومة مكتب جوازات الظهرة ببني وليد. (الإنترنت)
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