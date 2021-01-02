صيانة أجهزة التفتيش الأمني بمطار طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 10:30 مساء
فريق فني يشرف على صيانة أجهزة التفتيش الأمني بمطار طبرق، 2 يناير 2020. (مصلحة المطارات)

بدأت ، السبت، أعمال الصيانة الدورية وتركيب قطع الغيار اللازمة لأجهزة التفتيش الأمني بمطار طبرق الدولي، ومعايرتها للتأكد من عملها بالشكل المطلوب وفق الإجراءات المنصوص عليها.

ويجري أعمال الصيانة فريق عمل مكلف من رئيس مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، ويتكون الفريق من المهندس عبدالحميد عبدالله الطبولي، والمهندس عدنان إبراهيم علي، والمهندس مجدي الحمادي سلطان، حسب بيان منشور على صفحة المصلحة بموقع «فيسبوك».

- تركيب وصيانة أجهزة تفتيش أمني بمطار «الأبرق» الدولي

يأتي ذلك في ضوء عمل مصلحة المطارات على «رفع الكفاءة التشغيلية للمطارات التابعة لها بما يضمن تلبية متطلبات ومعايير الأمن المنصوص عليها دوليًّا»، حيث لازال فريق العمل المكلف مستمرًّا في متابعة صيانة أجهزة التفتيش الأمني الآلية بعدة مطارات.

ونهاية ديسمبر، أعلنت مصلحة المطارات تركيب أجهزة تفتيش أمني جديدة في مطار «الأبرق» الدولي، وإجراء أعمال صيانة للأجهزة المستخدمة حاليًا. وشملت أعمال التركيب والصيانة تركيب قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية والتأكد من تشغيلها ومعايرتها بالشكل المطلوب.

فريق فني يشرف على صيانة أجهزة التفتيش الأمني بمطار طبرق، 2 يناير 2020. (مصلحة المطارات)
فريق فني يشرف على صيانة أجهزة التفتيش الأمني بمطار طبرق، 2 يناير 2020. (مصلحة المطارات)
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