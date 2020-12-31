«النهر الصناعي»: قطع المياه عن وسط وشرق بنغازي غدا لإجراء أعمال صيانة

أحد خزانات النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي قطع المياه عن معظم أجزاء وسط وشرق مدينة بنغازي غدا الجمعة، من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

وستنفذ إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة «سرير - سرت - تازربو - بنغازي» خلال تلك الفترة، أعمال صيانة بغرفة تخفيض الضغط رقم 4 الواقعة بطريق المطار عند مفترق المساكن، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وسيستبدل فريق العمل ستة صمامات عزل قطر «600 ملم»، وكذلك صمام تحكم «600 ملم» بالغرفة المذكورة.

وأشار البيان إلى استمرار تزويد غرب المدينة بالمياه من غرفة التخفيض رقم 3.