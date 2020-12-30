شركة سرت: السيطرة على تسرب نفط في خط «36» الممتد من زلطن إلى البريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 04:20 مساء
السيطرة على تسرب نفط في خط «36» الممتد من زلطن إلى البريقة، 30 ديسمبر 2020. (شركة سرت)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، الأربعاء، السيطرة على تسرب النفط الخام من خط «36» بوصة، الممتد من زلطن إلى البريقة عند الكيلو «112».

ونوهت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، بجهود فنيي الصيانة بالحقول، وتكاتف جميع إداراتها «صيانة الحقول، الإنتاج، السلامة والإطفاء، الصحة المهنية، الفنية، الخدمات، النقل، إدارة الصيانة بالبريقة، مراقبة الأمن الصناعى».

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وأوضحت أن فرق الصيانة تمكنت من إيقاف التسرب، وذلك بتصنيع وتركيب ضمادة بطول مترين وإيقاف التسرب وإعادة الخط للإنتاج، لافتة إلى إجراء عمليات تقييم للخط لإصدار التوصيات اللازمة، إضافة إلى شفط كميات النفط المتسربة وإعادتها للخط.

السيطرة على تسرب نفط في خط «36» الممتد من زلطن إلى البريقة، 30 ديسمبر 2020. (شركة سرت)
السيطرة على تسرب نفط في خط «36» الممتد من زلطن إلى البريقة، 30 ديسمبر 2020. (شركة سرت)
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