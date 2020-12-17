«سرت للنفط»: ارتفاع الإنتاج لأكثر من 100 ألف برميا يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 04:06 مساء
شعار شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسی، اليوم الخميس، الوصول إلى معدل إنتاج يزيد على 100 ألف برميل نفط يوميا، متوقعا زيادة الإنتاج مع استمرار دخول وربط آبار إضافية أخرى على الإنتاج بعد تركيب المضخات الغاطسة.

وقال موسى في بيان، إن هذا المعدل من الإنتاج لم تصله الشركة منذ سنوات، منوها بدعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفيرها الموارد المالية اللازمة لتمويل الميزانية الاستثنائية والاعتماد المبكر للمشاريع المرتبطة بزيادة الإنتاج.

- شركة سرت للنفط: ربط بئر FF-47 بحفل الاستقلال على الإنتاج وإضافة 6 ملايين قدم من الغاز الطبيعي

والأحد الماضي، أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إعادة تشغيل معمل الغاز بحقل الراقوبة النفطي من جديد، الذي كان متوقفا منذ ما يقرب من عشرة أشهر.

وأعلنت الشركة، الجمعة، ربط بئرFF-47 بحقل الاستقلال على الإنتاج، ما يضيف نحو ستة ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي. والأسبوع الماضي، هنأ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، العاملين بشركة سرت على «جهودهم الاستثنائية» في زيادة معدلات الإنتاج بعد ارتفاع إنتاجها من الخام من 50 ألفا إلى 87 ألف برميل يوميا.
 

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