تفريغ 41 مليون لتر بنزين في خزانات «البريقة» بمستودع رأس المنقار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 09:05 مساء
تفريغ 41 مليون لتر بنزين في خزانات «البريقة» بمستودع رأس المنقار، 29 ديسمبر 2020. (شركة البريقة)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الثلاثاء، انتهاء ناقلة الوقود «LUCKY SAILOR» من عمليات ضخ وتفريغ حمولتها التي تزيد على 41 مليون لتر من وقود البنزين بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار.

وأشارت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى مغادرة الناقلة منصة الرصيف النفطي بنغازي بعد انتهاء عمليات الضخ والتفريغ.

- «البريقة»: اقتراب انتهاء تفريغ شحنة وقود.. واستعداد ناقلتين لدخول منطقة التزويد

والسبت، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اقتراب الناقلة «أنوار أفريقيا» من الانتهاء من تفريغ شحنتها من الوقود التي ما زالت تحت عمليات التزويد لشركات التوزيع، فيما تستعد الناقلتان «أنوار الخليج» و«أنوار ليبيا» للدخول إلى منطقة التزويد تباعا، وفق الجدول المعد لذلك.

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