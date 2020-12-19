«البريقة»: اقتراب انتهاء تفريغ شحنة وقود.. واستعداد ناقلتين لدخول منطقة التزويد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 08:51 صباحا
شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، السبت، اقتراب الناقلة «أنوار أفريقيا» من الانتهاء من تفريغ شحنتها من الوقود التي لازالت تحت عمليات التزويد لشركات التوزيع.

وأشارت الشركة في بيان، إلى استعداد الناقلتين «أنوار الخليج» و«أنوار ليبيا» للدخول لمنطقة التزويد تباعا وفق الجدول المعد لذلك، مؤكدة  توفر الوقود وأن شركات التوزيع تتسلم طلبياتها بسلاسة ودون عوائق وعمل المحطات التابعة لها لساعات متأخرة للقضاء على التزاحم على الوقود بالمحطات.

- شركة البريقة توفر 460 ألف لتر «كيروسين» لـ17 بلدية

وأمس الجمعة، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط توفير 490 ألف لتر من مادة «كيروسين» للمنازل في 17 بلدية، وذلك لغرض التدفئة في الأماكن التي تشهد موجة برودة شديدة.

وقدمت الشركة 20 ألف لتر لبلديات «الرياينة والقلعة وجادو ومزدة وفساتو وأبوغيلان والكميشات»، و30 ألف لتر لبلديات «تغرنة وغدامس وجادو والزنتان ووازن»، و40 ألف لتر لبلديات «العوينية والرياينة وتندميرة ويفرن وككلة».

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