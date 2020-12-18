شركة البريقة توفر 460 ألف لتر «كيروسين» لـ17 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 10:04 صباحا
شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط توفير 490 ألف لتر من مادة «كيروسين» للمنازل في 17 بلدية، وذلك لغرض التدفئة في الأماكن التي تشهد موجة برودة شديدة.

وقدمت الشركة 20 ألف لتر لبلديات «الرياينة والقلعة وجادو ومزدة وفساتو وأبوغيلان والكميشات»، و30 ألف لتر لبلديات «تغرنة وغدامس وجادو والزنتان ووازن»، و40 ألف لتر لبلديات «العوينية والرياينة وتندميرة ويفرن وككلة»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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من جهتها، دعت بلدية يفرن الأهالي للتواصل مع المندوبين الخاصين بالشركة، ويقدمون صورة من كتيب العائلة للحصول على حصة من «كيروسين»، وذلك في مدة أقصاها يوم السبت المقبل.

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