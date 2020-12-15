توزيع 220 ألف لتر «كيروسين» على 8 محطات وقود في غريان

شعار المجلس البلدي غريان، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غريان توزيع 220 ألف لتر من مادة «كيروسين» على ثماني محطات في المدينة اليوم الثلاثاء.

وقسمت الكمية بواقع 160 ألف لتر على ست محطات تابعة لشركة الشرارة للخدمات النفطية «20 ألف لتر لمحطة حسن، و40 ألف لتر لمحطة القواسم الجديدة، و20 ألف لتر لمحطة الكليبة، و40 ألف لتر لمحطة عساكر الأصابعة، و20 ألف لتر لمحطة فرحات الأصابعة، و20 ألف لتر لمحطة أبناء المنتصر الأصابعة»، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إضافة إلى 60 ألف لتر مخصصة لمحطتين تابعتين لشركة الراحلة على النحو الآتي: «40 ألف لتر لمحطة غريان الوادي، و20 ألف لتر لمحطة الرويصة أولاد بن يعقوب»، كما نبه البيان الأهالي إلى أن الكميات تأتي تباعا، وتوجد عدة محطات أخرى لديها حجوزات، بعضها يجري تعبئة صهاريج النقل الخاصة بها، وسيعلن عنها فور وصولها إلى المدينة.

يذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط كشفت في بيان أمس الإثنين، عن توجيهها بتوفير مادة «كيروسين» إلى المناطق التي تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، حيث يستخدم في التدفئة المنزلية.