وفاة جديدة بـ«كورونا» داخل مركز عزل بمصراتة

مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية مصراتة، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل أحد مراكز العزل.

وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحالة المتوفاة كانت في مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام، بينما يوجد 15 حالة في العناية الفائقة، منبهة بأن هذه الإحصائية تخص يوم أمس الإثنين.

كما كشف البيان أن إجمالي المصابين بالفيروس في مراكز العزل وصل إلى 23 حالة.

وسبق أن أشارت اللجنة إلى أن مراكز العزل بالبلدية فيها 164 سرير إيواء، و85 سرير عناية فائقة، مؤكدة أن عدد حالات الإيواء منذ انتشار الفيروس في مصراتة وحتى 30 نوفمبر الماضي بلغ 318 حالة.