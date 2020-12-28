المصرف المركزي في طرابلس يناقش ضوابط بيع النقد الأجنبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 05:13 مساء
اجتماع الكبير مع مديري الإدارات المعنية بالمصرف المركزي لمناقشة ضوابط بي النقد الأجنبي. (مصرف ليبيا المركزي)

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير، اليوم الإثنين، مع مديري الإدارات المعنية بالمصرف «لمناقشة الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي».

وأوضح مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذه الضوابط تأتي «بناءً على قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي».

وأقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإجماع خلال اجتماعه، يوم 16 ديسمبر الجاري، توصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار، وذلك ابتداء من الثالث من يناير 2021.

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وقال المصرف في بيان إن من المقرر أن يسري السعر الجديد على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، لافتا إلى أن مجلس الإدارة «سيكثف اجتماعاته الأسابيع المقبلة؛ بما يمكنه من اتخاذ مزيد القرارات الهادفة لحل المشكلات والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي، بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية، ويسهم في تخفيف معاناة المواطنين».

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