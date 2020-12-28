إعلان القوائم النهائية للمرشحين لانتخاب المجلس البلدي تاجوراء والمواعيد الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 05:06 مساء
مقر المجلس البلدي تاجوراء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الإثنين، القوائم النهائية للمرشحين لانتخاب المجلس البلدي تاجوراء والمواعيد الانتخابية في البلدية الواقعة شرق العاصمة طرابلس.

وأوضحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدعاية الانتخابية للقوائم والمرشحين ببلدية تاجوراء تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر الجاري إلى 12 يناير المقبل.

وحددت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يوم الأربعاء الموافق 13 يناير المقبل موعدا للصمت الانتخابي، فيما تجري عملية الاقتراع يوم الخميس 14 يناير، كما حددت اللجنة سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين 67 ألف دينار للقوائم و22 ألف دينار لكل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، والمرشحات على المقعد المخصص للمرأة.

ويتنافس في انتخابات المجلس البلدي تاجوراء خمس قوائم تضم كل منها 10 مرشحين منهم خمسة مرشحين أساسيين وخمسة مرشحين احتياطيين، إضافة إلى خمسة مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، وثلاث مرشحات على المقعد المخصص لفئة المرأة.

والقوائم المتنافسة في انتخابات المجلس البلدي تاجوراء هي قائمة التاج، وقائمة المستقبل، وقائمة البئر، وقائمة الهدهد، وقائمة النماء.

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