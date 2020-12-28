ضبط مطلوب في قضايا سطو مسلح ونصب واحتيال على بعض المواطنين

المتهم الذي تم ضبطه (قوة المهام الخاصة - مديرية أمن مصراتة).

أعلنت قوة المهام الخاصة بمديرية أمن مصراتة، ضبط مطلوب يدعى «ر.أ. أ» لـ«ضلوعه في عدة قضايا بين سطو مسلح على المواطنين، وتورطه في عمليات سرقة، وكذالك عمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين».

وجاءت عملية الضبط «في ضوء البرقية الواردة من قسم البحث الجنائي في حق المتهم، وبعد البحث والتحري عنه من قبل فرقة التحري التابعة لقوة المهام الأمنية الخاصة»، وفق ما نشرته القوة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وعقب إلقاء القبض على الشخص المشار إليه، مساء الخميس 24 ديسمبر الجاري، تم «إحضاره إلى مقر قوة المهام الأمنية تمهيدا لتسليمه إلى الجهات المختصة من حيث الاختصاص والتصرف واستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله».

