«خارجية الوفاق»: الوفد المصري وعد بإعادة فتح السفارة والعودة للعمل من داخل طرابلس في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 10:23 مساء

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، إن الوفد المصري الذي زار العاصمة الليبية، اليوم الأحد، «وعد بإعادة فتح السفارة المصرية والعودة للعمل من داخل طرابلس في أقرب وقت ممكن».

واستهل الوفد المصري الذي ضم أعضاء من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة اللواء أيمن بديع، ومدير إدارة ليبيا مساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد أبوبكر، لقاءاته في طرابلس باجتماع مع المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة بمقر الوزارة العاصمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان عبر موقعها على الإنترنت إن لقاء سيالة والوفد المصري جرى خلاله «استعراض كافة مجالات التعاون بين البلدين والاتفاق على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحة البلدين».

وأكد الوزارة أن «الوفد المصري وعد خلال اللقاء بإعادة فتح السفارة المصرية والعودة للعمل من داخل طرابلس في أقرب وقت ممكن»، مشيرة إلى أن سيالة «قدم في هذا الصدد عدة خيارات للوفد المصري لاستئناف عمل السفارة مرة أخرى من العاصمة».

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وأضافت الوزارة أن اللقاء جرى خلاله أيضًا «الاتفاق على تذليل كافة العقبات لضمان خلق الظروف المناسبة لتواصل الشعبين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية من ليبيا لمطار القاهرة وبرمجة سلسلة من الاجتماعات بين الخبراء والمختصين في البلدين لتحقيق هذه الأهداف».

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن لقاء سيالة مع الوفد المصري حضره من الجانب الليبي مديرا الإدارتين العربية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

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