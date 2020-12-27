حملة لـ«لإماطة الأذى» على الطريق الرابط بين سبها ووادي الآجال

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 27 ديسمبر 2020, 07:11 مساء
الحملة التطوعية لـ«إماطة الأذى» على طريق سبها – وادي الآجال. (بوابة الوسط)

أطلق عدد من الشباب المتطوعين، أمس السبت، حملة بعنوان «إماطة الأذى» على الطريق الرابط بين مدينة سبها ووادي الآجال جنوب غرب البلاد.

وقال سالم على أحد الشباب المتطوعين بالحملة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الحملة «أهلية شبابية» تبناها عدد من الروابط الشبابية في وادي الآجال أبرزها رابطة شباب الغريفة للعمل التطوعي وروابط شباب القعيرات وجرمة وتوش وتويوه وفزعة شباب بنت بيه، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر فرع أوباري ومفوضية الكشافة والمرشدات بالوادي.

وأضاف سالم أن الحملة قائمة بتبرعات المواطنين وأهل الخير لصيانة الحفر بطريق مرشان وهي الرابطة ما بين مدينتي سبها وأوباري.

ويأتي تدشين الحملة بعد الحادثة المأساوية التي وقعت أخيرا على هذه الطريق ومات فيها أربعة أفراد من عائلة واحدة من منطقة جرمة ببلدية الغريفة.

وتقام حملة مماثلة في الطريق الرابط بين الشويرف ووادي الشاطئ من أجل معالجة الحفر في الطريق بجهود تطوعية.

الحملة التطوعية لـ«إماطة الأذى» على طريق سبها – وادي الآجال. (بوابة الوسط)
الحملة التطوعية لـ«إماطة الأذى» على طريق سبها – وادي الآجال. (بوابة الوسط)
الحملة التطوعية لـ«إماطة الأذى» على طريق سبها – وادي الآجال. (بوابة الوسط)
الحملة التطوعية لـ«إماطة الأذى» على طريق سبها – وادي الآجال. (بوابة الوسط)
الحملة التطوعية لـ«إماطة الأذى» على طريق سبها – وادي الآجال. (بوابة الوسط)
الحملة التطوعية لـ«إماطة الأذى» على طريق سبها – وادي الآجال. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية زوارة تسعى لإضاءة المدينة بالطاقة الشمسية
ليبيا
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات ضرورية حال الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة بـ«كورونا»