الحبري: لا مخصصات لأرباب الأسر بعد توحيد سعر الصرف

محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، (الإنترنت: أرشيفية)

قال محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، السبت، إنه «لن يكون هناك مخصصات لأرباب الأسر» بعد توحيد المصرف المركزي سعر صرف الدينار ، مضيفا أن 30% من الليبيين يعملون في القطاع العام وهي أعلى نسبة في العالم.

جاء ذلك خلال مداخلة للمحافظ مع برنامج «البلاد» على قناة « NEWS 218» نقلتها صفحة المصرف بموقع «فيسبوك»، وتحدث خلالها عن تعديل المصرف المركزي لسعر صرف الدينار أمام الدولار، إضافة إلى مخصصات أرباب الأسر، وكذلك علاوة العائلة.

وبخصوص علاوة العائلة، لفت الحبري إلى أن تفعيل هذه العلاوة سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل، وسيتم الإبقاء على دعم الوقود والأدوية ، محذرا من «عواقب خطيرة» إذا ما تم المساس بدعم الوقود، وتوقع انخفاض الأسعار بنسبة 33 % مستقبلا.

- الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدر ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا الأسبوع

ودعا إلى تفعيل أسعار الفائدة المصرفية، موضحا أن هذه الخطوة تتيح للمصرف المركزي فرصة «منح قروض للشباب».

منح تراخيص إنشاء شركات صرافة

ولفت المحافظ إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي سيكون في حالة انعقاد مستمرة لتقييم سعر الصرف، كما سيتم منح تراخيص لإنشاء شركات صرافة خاصة خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما يدرس «المركزي» حاليا سحب فئات نقدية معينة من الجمهور.

وبشأن طباعة العملة في روسيا، شدد المحافظ على أنه «قرار صحيح وجريء»، لافتا إلى أنه جاء بسبب «نقص السيولة الحاد في برقة»، مؤكدا أنه «قرار قانوني».