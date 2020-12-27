الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدر ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا الأسبوع

محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، (أرشيفية: الإنترنت)

قال محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، السبت، إن المصرف المركزي «أقفل أبواب الفساد» من خلال قراره بتعديل سعر صرف الدينار، متوقعا إصدار المصرف ضوابط بيع النقد الأجنبي خلال هذا الأسبوع.

وفي مداخلة مع برنامج «البلاد» على قناة « NEWS 218» نقلتها صفحة المصرف بموقع «فيسبوك»، أوضح الحبري أن «وجود تذبذب كبير» في الناتج المحلي جعل من تغيير سعر الصرف «أمرا لا مفر منه»، كاشفا عن تقديم الفريق الفني للمصرف تقريرا أسبوعيا لمجلس الإدارة لتقييم سعر الصرف، إضافة إلى إصدار اللجنة الفنية بيانا يوضّح السياسة النقدية كل ستة أسابيع.

- الحبري «متفائل» بعد تعديل سعر الصرف.. ويتوقع «استقرار» الاقتصاد بعد 18 شهرا

وأكد المحافظ أن الإجراءات النقدية للمصرف المركزي «ستنهي نشاط السوق السوداء»، ووتوقع إصدار المصرف ضوابط بيع النقد الأجنبي خلال هذا الأسبوع، فيما ستعمل اللجنة الفنية على رصد نشاط السوق السوداء ومقارنة سعر الصرف.