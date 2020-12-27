تسجيل حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في الكفرة

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي، (أرشيفية: وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أحصت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، السبت، إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في الكفرة إلى 321 حالة بينها 14 حالة نشطة، و265 حالة شفاء، فيما توفي 42 شخصا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الاستشارية بموقع «فيسبوك».

- «مكافحة الأمراض»: 461 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض لم يصدر، السبت، البيان اليومي الخاص بتطورات فيروس «كورونا»؛ بسبب دخول معظم مختبرات المركز الوطني في صيانة أو تعقيم. وحتى الخميس، سجلت ليبيا إجمالي 97 ألفا و653 حالة إصابة بالفيروس، منها 27 ألفا و949 نشطة، و68 ألفا و289 متعافى، بينما توفى 1415 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.