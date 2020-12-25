«مكافحة الأمراض»: 461 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 12:43 مساء
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 628 مصابا، في حين توفى 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

واستلم المركز 2882 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1034 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 780 عينة، ومختبر فرع المركز المركز مصراتة 248 عينة، ومختبر فرع المركز المركز سبها 21 عينة، ومختبر فرع المركز المركز غريان 94 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 187 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز المرجعي زليتن 203 عينات، ومختبر بلدية سوق الجمعة 94 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 38 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 30 عينة، ومختبر فرع المركز المركز سرت 21 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 132 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 97 ألفا و653 حالة، منها 27 ألفا و949 نشطة، و68 ألفا و289 متعافى، بينما توفى 1415 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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