بالصور: المختبر المرجعي طرابلس يقيم حفل تكريم للموظفين ‏المتقاعدين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 03:20 مساء
تكريم للموظفين ‏المتقاعدين بالمختبر المرجعي طرابلس, 26 ديسمبر 2020. (صفحة المختبر على فيسبوك)

أقام المختبر المرجعي طرابلس اليوم الأربعاء، حفل تكريم للموظفين المتقاعدين بالمختبر، بمختلف الأقسام والمكاتب والإدارات وفي شتى مراكز العمل.

ونشرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق صورا من الاحتفال، والذي حضره مدير عام المختبر والمدير المساعد ومديرو الإدارات، وبتنظيم من مكتب التدريب والمكتب الإعلامي ومكتب التوثيق والمعلومات بالمختبر، حسب بيان للوزارة اليوم.

وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، وتخللتها العديد من الكلمات من بينها كلمة مدير عام المختبر وكلمة الدكتور الصيد التومي بالنيابة عن المتقاعدين.

وفي ختام الاحتفالية تم توزيع الشهادات والدروع التذكارية للمتقاعدين، والتقطت العديد من الصور التذكارية التي جمعت المتقاعدين بموظفي ومسؤولي المختبر.

تكريم للموظفين ‏المتقاعدين بالمختبر المرجعي طرابلس, 26 ديسمبر 2020. (صفحة المختبر على فيسبوك)
تكريم للموظفين ‏المتقاعدين بالمختبر المرجعي طرابلس, 26 ديسمبر 2020. (صفحة المختبر على فيسبوك)
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