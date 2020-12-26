البعثة الأممية ترحب بتبادل محتجزين من قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 12:26 صباحا
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (صفحة البعثة على فيسبوك)

رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا «بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)» مشيرة إلى أن عملية التبادل بين  قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة جرت «بجهودٍ ومساعٍ حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء».

ووصف بيان صادر عن البعثة الأممية الجمعة هذا التطور بـ«النجاح الكبير»، وحث «الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر 2020 في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق».

ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن مصادر خاصة - لم تسمها - القول إن عملية تبادل المجتجزين جرت في وقت سابق الجمعة بمنطقة الشويرف (غرب البلاد) بإشراف عدد من القادة الميدانيين وحكماء وأعيان من الزاوية وصبراتة والزنتان.

وأشارت إلى إطلاق سراح 33 محتجزا من قوات القيادة العامة مقابل 15 محتجزا من قوات الوفاق ينحدر أغلبهم من مدن الزاوية وصبراتة وطرابلس وصرمان وتاجوراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابات في انفجار قوي وسط ناشفيل الأميركية (فيديو)
دولى
لبنان يسجل أول إصابة بسلالة «كورونا» الجديدة
عربى
الأردن يتسلم لقاحات «كورونا» أواخر يناير أو مطلع فبراير
عربى
تأجيل جديد لانطلاق الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد 2020-2021
رياضة محلية
مقتل رجل أسود على يد شرطي يثير غضبا في الولايات المتحدة
دولى
السيطرة على حريق بمحطة كهرباء في عين زارة
ليبيا
حظر الدخول إلى المواقع الأثرية في غات دون تصريح من الجهات المختصة
ليبيا
أمر قضائي باحتجاز السياسي التونسي البارز نبيل القروي بشبهة فساد
عربى
ليبيا تحتفل بالذكرى 69 للاستقلال
ليبيا
آلاف السائقين الأوروبيين يمضون ليلة الميلاد على الحدود.. وأكثر من مليون أميركي ...
دولى
بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)
سيارات
البعثة الأممية في عيد الاستقلال: ملتزمون بمساعدة الليبيين في تحقيق الشرعية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» شارك الزكام والإنفلونزا هذا العرض