حمزة يلتقي يعقوب الحلو لمناسبة انتهاء عمله في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 05:46 مساء
من لقاء أحمد حمزة مع يعقوب الحلو، 23 ديسمبر 2020. (إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء)

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد حمزة، اليوم الأربعاء، مع منسق بعثة الأمم المتحدة للشؤون للإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

ويأتي اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، لمناسبة انتهاء فترة عمل الحلو في ليبيا، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء التابعة لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

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وفي وقت سابق اليوم، قال الحلو إن فترة عمله في البعثة الأممية انتهت، بعدما اختار التقاعد الاختياري وفق المعمول به من إجراءات، وأطلع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، على قراره.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السوداني يعقوب الحلو في منصبه في 21 يونيو العام 2019، خلفا للأيرلندية ماريا دو فالي ريبيرو. وسبق أن شغل الحلو منصب المنسق المقيم في ليبيريا العام 2016، وعمل حتى العام 2018 نائبا للممثل الخاص للأمين العام في البعثة الأممية هناك، كما كان أيضا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما شغل مناصب في البعثات الأممية بسورية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من لقاء أحمد حمزة مع يعقوب الحلو، 23 ديسمبر 2020. (إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء)
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