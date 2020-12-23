انتهاء عمل يعقوب الحلو في البعثة الأممية لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 01:43 مساء
لقاء سيالة مع الحلو في ديوان «خارجية الوفاق» بطرابلس، 23 ديسمبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو إن فترة عمله في البعثة الأممية انتهت، بعدما اختار التقاعد الاختياري وفق المعمول به من إجراءات.

وأطلع الحلو وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة على الأمر خلال لقاء اليوم الأربعاء، حيث تمنى سيالة له التوفيق في مهامه المستقبلية، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي التابعة للخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

كما تناول الاجتماع آخر مستجدات الوضع الإنساني في ليبيا والعمل على تحسين أوضاع الفئات المتضررة من العدوان على العاصمة وغيرها من المدن الليبية.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عين السوداني يعقوب الحلو في منصبه 21 يونيو العام 2019، خلفا للأيرلندية ماريا دو فالي ريبيرو.

وسبق أن شغل الحلو منصب المنسق المقيم في ليبيريا العام 2016، وعمل حتى العام 2018 نائبا للممثل الخاص للأمين العام في البعثة الأممية هناك، كما كان أيضا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما سبق أن شغل مناصب في البعثات الأممية بسورية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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