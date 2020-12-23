صنع الله: مشروع إنشاء مبان لمؤسسة النفط في بنغازي سيرى النور قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 08:28 صباحا
صنع الله خلال رئاسته اجتماعا حول مشروعات مؤسسة النفط في بنغازي، 22 ديسمبر 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله أهمية مشروع إنشاء مباني المؤسسة في مدينة بنغازي؛ «لما سيحققه من تنمية مكانية، وخلق فرص عمل»، متابعا: «إننا متأكدون رغم الصعوبات، أن المشروع سيرى النور قريبا، ولن نتردد في دعمه حتى يتحقق على أرض الواقع».

جاء ذلك خلال عرض نشاط فريق متابعة المشروع، أمس الثلاثاء، في قاعة الاجتماعات بمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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وتناول أفراد الفريق آخر مستجدات المشروع، شارحين مكوناته والمخطط الزمني المقترح لإنجاز مراحله، كما أوضحوا أسباب التأخر في استكماله، والمشكلات والصعوبات المختلفة التي تقف عائقا في التنفيذ، إضافة إلى مناقشة ميزانية العام الحالي والأعوام المقبلة، واستعراض خطة العمل للعام 2021.

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