صنع الله ووفد مؤسسة النفط في البريقة استعدادا لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 09:42 صباحا
اجتماع صنع الله ووفد مؤسسة النفط مع إدارة شركة سرت في البريقة، 21 ديسمبر 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

وصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى مدينة البريقة رفقة عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة؛ استعدادا لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة وشركاتها للعام 2020، باستضافة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وخلال حفل استقبال، أشاد صنع الله بجهود العاملين بشركة سرت من أجل رفع معدلات الإنتاج، والتي توجت بالوصول إلى معدل إنتاج تخطى 100 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق منذ العام 2006، رغم قلة الإمكانات وشح الميزانيات، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ثم افتتح صنع الله والوفد المرافق له عددا من المشاريع التي نفذتها شركة سرت في الفترة الماضية، ومنها نادي ألعاب ترفيهية ومتنزه القرية السكنية، وإعادة افتتاح مدرسة الأمل بعد بنائها من جديد، كما زار صنع الله محطة الإطفاء الأولى للشركة بعد صيانتها، واطلع على المرافق والمبنى الإداري بالمحطة، مبديا إعجابه بالتحديث والتطوير في المحطة.

كما شهدت الزيارة بيانا عمليا لدفعة المتدربين الجدد بالمحطة في كيفية التعامل مع الحرائق، ثم أقيم حفل توزيع شهادات لهم، وقدم العاملون بشركة سرت درع التميز لـ«صنع الله»، الذي اختتم الجولة بوضع حجر الأساس لمشروع صيانة الطريق الرابط بين مدينة البريقة وحقل زلطن بطول 12 كيلومترا.

عاملو شركة سرت يقدمون درع التميز لصنع الله
بيان عملي للمتدربين في محطة إطفاء شركة سرت على إخماد الحريق
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