«أمن صبراتة» توضح حقيقة واقعة اختطاف فتاة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 11:54 مساء
سيارات شرطة أمام مقر مديرية أمن صبراتة. (أرشيفية الإنترنت)

بينت مديرية أمن صبراتة حقيقة اختطاف فتاة من المدينة يوم الأحد الماضي، موضحة أن الترويج للواقعة التي تناقلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي على أنها عملية خطف «عارية عن الصحة»

وأشارت المديرية، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «أقوال والدة الفتاة أظهرت وجود خلاف عائلي مع ابن أخيها المدعو( م. أ. أ)، وتهجم علي المنزل برفقة ابنها المدعو (ع.أ.م)، وشخص ثالث أسمر البشرة لم يتم التعرف عليه».

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ووفق أقوال السيدة فإن «ابن شقيقها أطلق النار على زوج عمته واصابه على مستوى القدم واثنين آخرين»، مشيرة إلى أن «ابنتها (أ) ذهبت مع نجل شقيقها بمحض إرادتها ولم يجر خطفها كما يشاع». ومازال التحقيق مستمر في القضية.

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