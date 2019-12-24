مديرية أمن صبراتة تطالب الليبيين والأجانب في البلدية بالتواصل مع لجنة الحصر

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 09:57 مساء
سيارات شرطة أمام مقر مديرية أمن صبراتة. (أرشيفية الإنترنت)

طالبت مديرية أمن صبراتة، غرب البلاد، كل الأجانب العاملين والمقيمين داخل الحدود الإدارية للبلدية بضرورة التواصل مع لجنة حصر الأجانب التي يقع مقرها بالمقر الأمني في الحي الصناعي أمام محطة وقود زواغة، حسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وألزمت المديرية أصحاب الحرف والمهن والأنشطة التجارية من الليبيين بضرورة إلزام العاملين معهم من العمالة الوافدة بالتقيد بهذا الإجراء، نظرا للظروف «الاستثنائية والحساسة التي تمر بها» البلاد وما قد يؤثر بشكل مباشر على مدينة صبراتة.

كما طالبت مديرية أمن صبراتة أيضا «كل الليبيين الوافدين الجدد من خارج المدينة للإقامة ببلدية صبراتة لأي سبب من الأسباب بضرورة التواصل مع لجنة الحصر المشكلة لهذا الغرض أثناء ساعات الدوام الرسمي بمقرها الكائن بقسم النجدة بصبراتة»، ونبهت أصحاب العقارات المؤجرة إلى التقيد وإلزام المؤجرين لديهم بالتقيد بهذا الإجراء.

وشددت المديرية «على كل المصحات العامة والخاصة في بلدية صبراتة ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة ترد إلى المصحة أو المستشفى لغرض العلاج من أي آثار يشتبه في كونها ناتجة عن جرم جنائي، سواء كانت الإصابة بطلق ناري أو بسلاح أبيض أو اعتداء بالضرب وما في حكمها لأخذ البيانات الرسمية للمصاب من واقع وثائقه الرسمية والاحتفاظ بصورة له إن أمكن والإبلاغ عن الحالة» منوهة بأن هذا الإجراء يشمل أيضا سائقي سيارات الإسعاف.

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