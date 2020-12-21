مفوضية الانتخابات تطلق نشاطا تدريبيا للتعريف بمراحل العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 07:15 مساء
المشاركون في البرنامج التدريبي للتعريف بمراحل العملية الانتخابية. (مفوضية الانتخابات)

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، نشاطا تدريبيا بعنوان «التعريف بمراحل العملية الانتخابية» الذي تشرف عليه إدارة العمليات بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، وذلك بحضور المدير العام للمفوضية الدكتور يحيى الجديد.

وقال الجديد في كلمته خلال افتتاح النشاط التدريبي إن البرنامج التدريبي لهذا النشاط يستهدف موظفي المفوضية على مختلف اختصاصاتهم، ويأتي في إطار تأهيل وتطوير الكوادر الوظيفية استعدادا لتنفيذ الاستحقاقية الانتخابية القادمة، والحصول على أكبر قدر ممكن من التطوير المستمر الذي تنتهجه المفوضية ضمن خطتها العامة، وفق ما نشرته المفوضية عبر موقعها على الإنترنت.

وأضاف مدير إدارة العمليات بالمفوضية، الصادق الزكار، أن النشاط التدريبي الذي ينتظم على مدى يومين متواصلين يتكون من عدة محاور وعروض توضح كافة مراحل العملية الانتخابية، وتصميم محاكاة لعملية الاقتراع، منوها إلى أن عدد المستهدفين من النشاط 90 متدربا، ولا سيما الموظفين الجدد الذين سيتعرفون مع نهاية التدريب على كافة مراحل العملية الانتخابية بما فيها عملية الاقتراع بالخارج وآليات تنفيذها.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أطلقت سلسلة من النشاطات التدريبية على مستوى إداراتها والمكاتب التابعة لها في إطار استعداداتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، والمقرر له في 24 ديسمبر 2021.

المشاركون في البرنامج التدريبي للتعريف بمراحل العملية الانتخابية. (مفوضية الانتخابات)
المشاركون في البرنامج التدريبي للتعريف بمراحل العملية الانتخابية. (مفوضية الانتخابات)
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