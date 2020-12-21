أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار متفرقة غربا واستقرار الأجواء في باقي المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 10:30 صباحا
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم الإثنين على غالبية مناطق غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن الأجواء ستكون مستقرة على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
فرصة سقوط أمطار متفرقة خصوصا على أقصى الساحل الغربي، وبعض مناطق الجبل، تشمل غدا غالبية المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على سرت، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
فرصة سقوط أمطار متفرقة خصوصا على أقصى الجنوب الغربي، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و23 درجة مئوية.

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