غات: اجتماع بالمجلس البلدي لمناقشة تدني نتائج طلاب الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 02:23 مساء
جانب من اجتماع المجلس البلدي في غات لمناقشة تدني نتائج طلاب الشهادة الثانوية. (المجلس)

أعلنت بلدية غات عقد اجتماع اليوم الأحد لمناقشة تدني نتائج الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي ومعالجة القصور الذي أدى إلى هذه النتائج.

وقالت البلدية إن الاجتماع حضره عميد البلدية المكلف قدري سيدي أحمد السنوسي ومراقب التعليم المكلف ومدير مكتب التعليم الثانوي بالمراقبة، حسبما ذكرت صفحة المكتب الإعلام للمجلس البلدي غات على موقع «فيسبوك». 

وفي شآن أخر، اجتمع المجلس البلدي مع اللجنة المشكلة لإعداد مقترح جباية الإيرادات بالبلدية، وتناول هذا الاجتماع القرار الصادر من الإدارة المحلية بشأن الإيرادات، فضلا عن إعداد مقترح كشف للإيرادات بالبلدية وتحديد الرسوم لاعتمادها من وزارة الحكم المحلي والإدارة المحلية.

وأشارت البلدية كذلك إلى عقد اجتماع خلال اليومين الماضيين في مدينة طرابلس بحضور مسؤولة ملف الصحة بالمجلس فاطمة محمد سيدي مع مجموعة من الإخصائيين مستشاري الصحة، لتغطية العجز ونقص الأطباء في مدينة غات، مضيفة أن هناك استعدادا لإجراء التوأمة مع مستشفى غات العام، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة لترتيب برنامج التوأمة.

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