إعادة 126 مهاجرا إلى ليبيا بينهم 8 نساء و28 طفلا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 10:40 صباحا
مهاجرون جرى إعادتهم إلى ليبيا، 17 ديسمبر 2020، (مفوضية اللاجئين)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة 126 مهاجرا غير شرعيين بينهم 8 نساء و28 طفلا إلى ليبيا بعد إنقاذهم في البحر.

وحضرت لجنة الإنقاذ الدولية، الشريكة للمفوضية، عند نقطة إنزال المهاجرين، وقدمت المياه والبطانيات ومستلزمات النظافة والمساعدات الطبية لهم قبل إرسالهم إلى مركز إيواء، حسب بيان مكتب المنظمة لدى ليبيا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وكررت المفوضية أن ليبيا «ليست ميناءً آمنا لإنزال اللاجئين، ولا ينبغي معاقبة الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية بالسجن».

يذكر أن ساحل مدينة الزاوية كان شاهدا على «حادث مروع» لغرق مركب للهجرة ليل الأربعاء الماضي، إذ انتشل أفراد جمعية الهلال الأحمر 5 جثث لأطفال يحملون الجنسية المصرية.

من جانبها، طالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا حكومة الوفاق بفتح تحقيق بشأن الواقعة، محملة الاتحاد الأوروبي المسؤولية بشأن معاناة المهاجرين في ليبيا، مع سياسية إرجاعهم إليها.

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