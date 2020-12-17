باشاغا يستعرض الأوضاع الأمنية في عدد من بلديات الجنوب

لقاء باشاغا مع عدد من عمداء بلديات الجنوب. الخميس 17 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

استعرض المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، الأوضاع الأمنية في عدد من بلديات الجنوب والعراقيل التي تواجه عمل مديريات الأمن فيها.

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا، صباح اليوم الخميس، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس عدد من عمداء بلديات الجنوب, بحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء استعرض «الأوضاع الأمنية داخل هذه البلديات, والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه مديريات الأمن والأجهزة الأمنية العاملة بها وكيفية دعمها لإنجاح سير العمل في حفظ الأمن داخل هذه المناطق, ومناقشة عدد من القضايا الأخرى التي تهم بلديات الجنوب».

وأضاف المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أن باشاغا استمع من عمداء البلديات الحاضرين للقاء لشروح وافية حول سير العمل والصعوبات والعراقيل التي تواجهها, وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

باشاغا خلال لقائه مع عدد من عمداء بلديات الجنوب. الخميس 17 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

لقاء باشاغا مع عدد من عمداء بلديات الجنوب. الخميس 17 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

عدد من عمداء بلديات الجنوب خلال لقائهم مع باشاغا لقاء باشاغا. الخميس 17 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

عدد من عمداء بلديات الجنوب خلال لقائهم مع باشاغا لقاء باشاغا. الخميس 17 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)