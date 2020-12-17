بعد توقف 10 أشهر.. عودة الرحلات الجوية بين معيتيقة وصفاقس التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 05:29 مساء
مطار صفاقس الدولي في تونس. (الإنترنت)

أعلنت إدارة مطار صفاقس الدولي أن الرحلات الجوية مع ليبيا استؤنفت ابتداء من نهار أمس الأول الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، في اتجاه مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد توقف دام حوالي عشرة أشهر.

واستأنفت شركة الخطوط الجوية الليبية رحلاتها باتجاه مطار صفاقس الدولي مع تأمين رحلتين كل أسبوع يومي السبت والثلاثاء من مطار معيتيقة الدولي، حسب بيان صادر عن المطار التونسي الذي نوه إلى أن الرحلتين ستكونان على الساعة 13.00 والساعة  14.45 حسبما نقلت قناة «نسمة» التونسية أمس الأربعاء.

وكان وزير النقل التونسي أعلن خلال مداولات البرلمان بخصوص ميزانية وزارة النقل عودة النشاط إلى مطار صفاقس الدولي من خلال برمجة رحلات منتظمة في اتجاه مطار معيتيقة.

واستأنفت شركات النقل الجوية الليبية رحلاتها إلى تونس منتصف الشهر الماضي بعد توقف دام أشهرا بسبب فيروس كورونا، وذلك وفق بروتوكول صحي وقعته ليبيا مع تونس أفضى إلى فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين، في إطار تدابير الوقاية من الوباء.

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