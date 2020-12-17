ورشة عمل توصي بإلزام مصانع المياه المعبأة بالحصول على علامة الجودة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 02:55 مساء
ورشة عمل لهيئة النهوض بالصناعة، 16 ديسمبر 2020، (اقتصاد الوفاق)

أوصت ورشة عمل لهيئة النهوض بالصناعة الوطنية بإصدار قرار يلزم مصانع مياه الشرب المعبأة بالحصول علي علامة الجودة الليبية.

وعقدت الورشة، تحت عنوان «السياسات الحديثة في التنمية والنهوض بالصناعة» أمس الأربعاء في العاصمة طرابلس، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق وحوت عدد من المحاضرات عن شهادات المطابقة، والحاضنات الصناعية، والصناعات الخضراء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

توصيات ورشة العمل
وشملت التوصيات أيضا دعم الصناعة الوطنية من خلال وزارة الاقتصاد والمؤسسات والشركات التابعة لها، بالتعاون مع جهات المختصة، ودعم علامة الجودة الليبية، والاتجاه نحو دعم الحاضنات الصناعية تحت إشراف الهيئة.

وأشار وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الهاشمي ضيف الله إلى أهمية توظيف هذه الورشة وغيرها من اللقاءات لدعم القطاع، وتحقيق الأهداف المنشودة.

كما نوه وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد رجب خليل بدور الهيئة في حل المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ للوصول إلى رؤية موحدة تساهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحسين جودة المنتج المحلي طبقاً للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة.

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